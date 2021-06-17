Уже несколько дней официальная статистика показываем минимальный процент смертей. Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинской области за сутки зарегистрировали 95 новых случаев коронавируса. Среди зараженных нет школьников. С начала пандемии число заболевших достигло 64 514. Об этом в четверг, 17 июня, сообщили в региональном Министерстве здравоохранения.

Скончались 5 человек. У всех был диагностирован COVID-19.

Больничные палаты покинули 109 пациентов, а с начала пандемии число выздоровевших от коронавируса составило 59 454 человека. Под присмотром врачей остаются 2 095 зараженных.

За время пандемии на коронавирус в Челябинской области протестировали 2,38 миллиона человек. За прошедшие сутки — 8 420 тестов.

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