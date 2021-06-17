В бюджет Челябинской области добавили 2 млр рублей на покупку новых автобусов и трамваев

В Челябинск надеются доставить 150 новых автобусов

Депутаты Законодательного собрания приняли решение включить в бюджет Челябинской области дополнительные трансферты из федеральной казны. Регион получит свыше 2,3 млрд рублей. Большая часть этой суммы — 2 млрд 284 млн рублей — пойдет на приобретение общественного транспорта.

Для Челябинска собираются закупить 150 автобусов, работающих на газомоторном топливе, а для Магнитогорска — десять новых трамваев. В проекте закона приобретение машин обозначено как мероприятия по снижению совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. О решении проблемы загрязненности воздуха в крупных промышленных городах 11 июня заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Напомним, сегодняшнее заседание Заксобрания решили провести в онлайн-формате. На удаленную работу депутаты перешли из-за «непредсказуемого осложнения» ситуации с заболеваемостью коронавирусом.

ОФИЦИАЛЬНО

С учетом предлагаемых изменений уточненные параметры областного бюджета составляют по доходам — 189 536 755,3 тыс. рублей, по расходам — 212 023 322,9 тыс. рублей. Дефицит — 22 486 567,60 тыс. рублей.

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