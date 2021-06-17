Селянам в Челябинской области в два раза снизили налоговую ставку

Аграриям Челябинской области снизили ставку налога. Фото: Мария ЛЕНЦ

На июньском заседании регионального парламента депутаты одобрили инициативу губернатора Челябинской области по снижению в два раза ставки единого сельскохозяйственного налога: с 6% до 3%.

Напомним, что предложение о пересмотре степени финансовой нагрузки губернатор озвучил в обращении к депутатам Законодательного Собрания в мае. Причина — непростое экономическое положение аграриев из-за разразившейся в 2020 г. засухи.

Разработкой законопроекта о снижении ставки занималось региональное министерство сельского хозяйства. Выступая перед депутатами Законодательного Собрания, заместитель губернатора Сергей Сушков сообщил:

— Анализ, проведенный минсельхозом, показал, что налоговая нагрузка на региональных агропроизводители по единому сельхозналогу в 2020 г. составила 6,5%. Это более чем в два выше, чем в средней по отрасли. Предлагается установить налоговую ставку с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2022 г. в размере 3%.

Региональный бюджет лишится в 2021 г. около 86 млн руб., в 2022 г. — 92,8 млн руб. Но мера, предложенная губернатором, своевременная, подчеркнул Сушков.

Селянам Южного Урала нужны средства на полевые работы, на погашение взятых ранее кредитов. Единый сельскохозяйственный налог в нашей области в 2019 г. уплачивали 1269 аграриев, или 80% от общего количества занятых в АПК.

Кстати

Челябинская область практикует и другие меры поддержки АПК. Например, в прошлом году пострадавшим от засухи хозяйствам за счет областного бюджета предоставлены субсидии в 59 млн руб. на покупку кормов.

На покупку минеральных удобрений региональная казна выделяет 100 млн руб.

Еще 126 млн руб. выделяется на покупку современной сельхозтехники и программного обеспечения, внедрение цифровых технологий и НИОКР.

На поддержку растениеводства — 131,5 млн руб.

Поддержка животноводства оценивается в 185 млн руб.

214 млн руб. в бюджете Челябинской области предусмотрено на строительство и модернизацию объектов АПК.

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