Челябинск
Еще
Радио
Челябинск
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество17 июня 2021 11:43

Селянам в Челябинской области в два раза снизили налоговую ставку

Депутаты Законодательного Собрания одобрили инициативу губернатора Алексея Текслера по пересмотру финансовой нагрузки для аграриев
Ольга АНТОНОВАОльга АНТОНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Аграриям Челябинской области снизили ставку налога.

Аграриям Челябинской области снизили ставку налога.

Фото: Мария ЛЕНЦ

На июньском заседании регионального парламента депутаты одобрили инициативу губернатора Челябинской области по снижению в два раза ставки единого сельскохозяйственного налога: с 6% до 3%.

Напомним, что предложение о пересмотре степени финансовой нагрузки губернатор озвучил в обращении к депутатам Законодательного Собрания в мае. Причина — непростое экономическое положение аграриев из-за разразившейся в 2020 г. засухи.

Разработкой законопроекта о снижении ставки занималось региональное министерство сельского хозяйства. Выступая перед депутатами Законодательного Собрания, заместитель губернатора Сергей Сушков сообщил:

— Анализ, проведенный минсельхозом, показал, что налоговая нагрузка на региональных агропроизводители по единому сельхозналогу в 2020 г. составила 6,5%. Это более чем в два выше, чем в средней по отрасли. Предлагается установить налоговую ставку с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2022 г. в размере 3%.

Региональный бюджет лишится в 2021 г. около 86 млн руб., в 2022 г. — 92,8 млн руб. Но мера, предложенная губернатором, своевременная, подчеркнул Сушков.

Селянам Южного Урала нужны средства на полевые работы, на погашение взятых ранее кредитов. Единый сельскохозяйственный налог в нашей области в 2019 г. уплачивали 1269 аграриев, или 80% от общего количества занятых в АПК.

Кстати

Челябинская область практикует и другие меры поддержки АПК. Например, в прошлом году пострадавшим от засухи хозяйствам за счет областного бюджета предоставлены субсидии в 59 млн руб. на покупку кормов.

На покупку минеральных удобрений региональная казна выделяет 100 млн руб.

Еще 126 млн руб. выделяется на покупку современной сельхозтехники и программного обеспечения, внедрение цифровых технологий и НИОКР.

На поддержку растениеводства — 131,5 млн руб.

Поддержка животноводства оценивается в 185 млн руб.

214 млн руб. в бюджете Челябинской области предусмотрено на строительство и модернизацию объектов АПК.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru