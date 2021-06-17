Дети погибших героев из Челябинской области бесплатно доберутся до могил отцов

Детям погибших защитников Отечества в Челябинской области возместят расходы на поездку до мест погребения героев. Фото: Иван МАКЕЕВ

На заседании Законодательного Собрания 17 июня депутаты одобрили внесение изменения в закон Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки детей погибших участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц».

Законопроект внесен губернатором Челябинской области Алексеем Текслером. Глава региона выступил с инициативой расширить круг имеющих право на возмещение расходов из бюджета по оплате проезда льготника на междугороднем транспорте к местам захоронения погибшего родителя. В поездку льготник отправится с сопровождающими. Сейчас этой мерой поддержки смогут воспользоваться все дети погибших участников войны.

По предложению губернатора депутаты устранили очевидную несправедливость. Председатель комитета по социальной политике Заксобрания Сергей Буяков пояснил, что раньше льгота распространялась только на инвалидов I группы.

С просьбой пересмотреть положение регионального закона дети погибших защитников Отечества обратились к Алексею Текслеру в прошлом году.

Напомним, что закон, определивший статус детей погибших защитников Отечества, приняли в нашей области четыре года назад. Определили тогда набор мер социальной поддержки. Но были перекосы, нарушавшие социальную справедливость. Например, ежемесячная выплата не назначалась, если человек уже получал льготы.

По распоряжению Алексея Текслера, с октября 2019 г. выплату в 500 руб каждый месяц получают все имеющие статус.

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