Пожарных в Челябинской области ждут почетное звание и нагрудный знак

Огнеборцы всегда на передовой борьбы со стихией. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Глава региона Алексей Текслер внес на рассмотрение депутатов Законодательного Собрания поправки в закон о наградах, учреждающие почетное звание «Заслуженный работник пожарной охраны Челябинской области».

Почетное звание и нагрудный знак ждут высокопрофессиональных огнеборцев за безупречный и самоотверженный труд в борьбе с пожарами, ликвидации последствий ЧС, катастроф, стихийных бедствий и пр.

На награду могут претендовать сотрудники Государственной противопожарной службы, органов управления и подразделений ведомственной пожарной охраны, подразделений частной пожарной охраны, муниципальной пожарной охраны, добровольные пожарные.

Критерий: стаж работы в Челябинской области не менее 15 лет; наличие наград (поощрений) федеральных органов государственной власти, поощрений губернатора Челябинской области и Законодательного Собрания.

Кстати, до сего момента региональное почетное звание «Заслуженный работник» было учреждено в сфере 18 профессий.

Поправки, внесенные губернатором Алексеем Текслером, своевременны, ведь сейчас пожарные — на передовой борьбы с огнем.

Напомним, по распоряжению главы региона идет работа по развитию материальной базы служб пожаротушения. Так, новую технику получили национальные парки Южного Урала - «Таганай» и «Зигальга».

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