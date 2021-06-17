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Общество17 июня 2021 13:25

В Челябинской области расширили льготы для детей участников войны

Пожилым людям станут доступнее поездки на могилы родителей
Елена КОЛЧИНА
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Помощникам пожилых людей компенсируют транспортные расходы

Помощникам пожилых людей компенсируют транспортные расходы

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Депутаты регионального Заксобрания приняли закон о новых мерах поддержки для детей погибших участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц. Теперь представитель льготной категории граждан смогут съездить к местам захоронения родителей в компании сопровождающего, и сопровождающему возместят расходы на проезд.

Ранее компенсацию могли получить только сопровождающие тех детей погибших, которые являлись одновременно инвалидами первой группы.

— С 2017 года мы реализуем данную меру. Если в первый год ей воспользовались 30 человек, то в 2020 году воспользовались пять человек. В 2021 году еще никто не заявлялся. Но расширение льготы позволит большему количеству людей попасть к местам захоронения родителей, — рассказала министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина.

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