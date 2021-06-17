В Челябинской области вырос список получателей льгот по ЖКХ и связи

В Челябинской области расширен список льготников. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На июньском заседании Законодательного собрания одобрены изменения в закон «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области».

Компенсацию на оплату услуг ЖКХ, телефонной связи (280 руб. в месяц) и проводного радио (55 руб. в месяц) с 1 июля 2021 г. смогут получать все участник Великой Отечественной войны, ставшие инвалидами I и II групп по общему заболеванию, трудовому увечью или по другим причинам.

Ранее эти меры были положены фронтовикам, получившим инвалидность I и II групп из-за ранения, контузии, увечья при исполнении обязанностей военной службы.

— Закон, принятый по инициативе губернатора Алексея Текслера, есть продолжение работы по предоставлению комплекса мер соцподдержки ветеранам, — сказала министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина.

Напомним, в марте глава региона побывал в госпитале ветеранов войн. Для уникального лечебного учреждения по решению Алексея Текслера приобретут автомобили, чтобы врачи развивали систему приемов на дому у пациентов.

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