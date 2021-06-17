В Челябинске осудят мать и ее несовершеннолетнего сына за распространение наркотиков

Обвиняемым грозит от 10 до 20 лет лишения свободы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Центрального района Челябинска направила в суд материалы уголовного дела в отношении 44-летней женщины и ее 17-летнего сына. Они обвиняются в совершении преступления по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере).

Было установлено, что молодому человеку через интернет направляли информацию о месте нахождения наркотиков, которые он потом фасовал и раскладывал по тайникам. Причем мать была в курсе происходящего. Она даже помогала сыну в незаконной деятельности — следила за окружающей обстановкой, когда он делал закладки.

Злоумышленников задержали в марте 2021 года, когда они в очередной раз делали закладку. В ходе обыска у них было изъято 23 полимерных пакета, в которых находилось около 25 грамм мефедрона.

— Обвиняемые ранее не судимы, у женщины на иждивении также находится восьмилетний ребенок. Им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Уголовное дело по существу рассмотрят в Центральном районном суде Челябинска. Обвиняемым грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

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