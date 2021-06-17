С аномальной жары на грозу с градом: в Челябинской области ухудшилась погода

Фото: читатель КП-Челябинск

Погода в Челябинской области не может найти оптимального баланса. Вот уже несколько дней жители региона страдают от аномальной жары. А теперь ей на смену приходят ливни, грозы и град. Об этом предупреждают в МЧС.

— Днем 17 июня, ночью 18 июня в отдельных районах Челябинской области ожидаются сильные и очень сильные дожди, ливни, грозы, град местами крупный, шквалистое усиление ветра при грозах до 25 м/с и более, — говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

По данным гидрометцентра, в четверг, 17 июня, днем синоптики прогнозируют +30… +32°С. Порывы ветра при грозах в Челябинске будут достигать 16 м/с, в регионе — до 20 м/с.

В Челябинске днем 18 июня прогнозируют +19… +21°С днем и +14… +16°С ночью. В области в светлое время суток в это день — до +18… +23°С.

Каким в целом будет лето, мы рассказывали в материале.

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