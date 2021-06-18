Стало известно, когда в Челябинске откроют памятник медикам

Фото: Законодательное собрание Челябинской области

Открыть памятник медикам, помогающим больным коронавирусоом, собираются 24 июня. Скульптура появится в челябинском сквере Андреевского (перекресток улиц Худякова и Воровского). На торжественную церемонию открытия пригласят руководителей и работников ковидных госпиталей.

По задумке скульптора, памятник должен стать знаком уважения к самоотверженному труду врачей во время пандемии.

— Подготовка идет полным ходом: проведены все необходимые земляные работы, залит фундамент для будущей композиции, — рассказал председатель комитета областного заксобрания по социальной политике Сергей Буяков, проинспектировавший работы.

Напомним, предложение установить в Челябинске памятник врачам появилось еще в прошлом году. Для скульптуры долго выбирали подходящее место, среди вариантов рассматривали Кировку и сквер на улице Воровского. В итоге выбор пал на сквер имени Андреевского, который находится на пересечении улиц Воровского и Худякова. Эскиз будущего памятника выбрал специально созданный при Законодательном собрании попечительский совет. Деньги на изготовление скульптуры поступили от группы компаний «Ариант».

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