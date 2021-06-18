В Челябинске изменили трассы движения популярных маршрутных такси

Трассу движения маршрутного такси №46 и еще шести МТ изменили из-за ремонта Ленинградского моста. Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске обновили схему объезда закрытого на ремонт Ленинградского моста. На этот раз изменения коснулись пользующихся популярностью у горожан маршрутных такси. В частности, №46 и №91 пустили по измененным трассам, а №54. — стал короче. Об этом КП-Челябинск сообщили в городском управлении транспорта.

— Введена временная схема объезда маршрутными такси Ленинградского моста, которая будет действовать до 1 сентября 2021 года, — рассказали в городском управлении транспорта.

Измененный график движения маршруток выглядит следующим образом. Для вашего удобства мы выделили изменения в их движении.

Как будут ходить маршрутные такси до 1 сентября 2021 года

№ 11 ЧМК – Сталеваров – Богдана Хмельницкого – Румянцева – шоссе Металлургов – Черкасская – Свердловский тракт – Каслинская – Новомеханическая – Российская – Маркса – Свободы – Железнодорожный вокзал;

№ 12 Профессора Благих – Бейвеля – Краснопольский проспект – Молодогвардейцев – Комсомольский проспект – Проспект Победы – Кирова – Братьев Кашириных – Российская – проспект Победы – Героев Танкограда – Салютная – Марченко – Первой Пятилетки – Танкистов – ЧТЗ;

№ 39 (Желтая) ЧТЗ – Танкистов – Кулибина – Хохрякова – Мамина – Щербаковская 2-я – Танкистов – проспект Победы – Российская – Братьев Кашириных – Чичерина – Комсомольский проспект – Свердловский проспект – проспект Победы – Кирова – Российская – проспект Победы – Танкистов – Щербаковская 2-я – Мамина – Хохрякова – Кулибина – Танкистов – ЧТЗ;

№ 39 (Красная) ЧТЗ – Танкистов – Кулибина – Хохрякова – Мамина – Щербаковская 2–я – Танкистов – проспект Победы – Российская – Братьев Кашириных – Кирова – проспект Победы – Свердловский проспект – Комсомольский проспект – Чичерина – Братьев Кашириных – Российская – проспект Победы – Танкистов – Щербаковская 2-я – Мамина – Хохрякова – Кулибина – Танкистов – ЧТЗ;

№ 46 Чистопольская – Новороссийская – Гагарина – Дзержинского – Доватора – Воровского – проспект Ленина – Цвиллинга – Труда – Кирова – Проспект Победы – Болейко – Кожзаводская – Каслинская – Новомеханическая – Российская – проспект Победы – Горького – проспект Ленина – Рождественского – Копейское шоссе – Трубников – Энергетиков – Машиностроителей – Новороссийская – Чистопольская;

№ 46 Чистопольская – Новороссийская – Машиностроителей – Энергетиков – Трубников – Копейское шоссе – Рождественского – проспект Ленина – Горького – проспект Победы – Российская – Новомеханическая – Каслинская – Кожзаводская – Болейко – Проспект Победы – Кирова – Труда – Цвиллинга – проспект Ленина – Воровского – Доватора – Дзержинского – Гагарина – Новороссийская – Чистопольская;

№ 54 Теплотехнический институт – Кирова – Труда – Цвиллинга – проспект Ленина – Лесопарковая – Худякова – Гостевая – Северная (поселок Шершни) – Братьев Кашириных – Чичерина – Бейвеля – Скульптора Головницкого – Александра Шмакова;

№ 86 (Красный) Мехколонна – Конструктора Духова – Сергея Герасимова – Зальцмана – Эльтонская 1–я – Самохина – Линейная – проспект Ленина – Лесопарковая – Худякова – Гостевая – Северная (поселок Шершни) – Братьев Кашириных – Российская – проспект Победы – Героев Танкограда – Бажова – Октябрьская – Комарова – Салютная – Марченко – Первой Пятилетки – Танкистов – проспект Ленина – Линейная – Самохина – Эльтонская 1-я – Зальцмана – Сергея Герасимова – Конструктора Духова – Мехколонна;

№ 86 (Синий) Мехколонна – Конструктора Духова – Сергея Герасимова – Зальцмана – Эльтонская 1–я – Самохина – Линейная – проспект Ленина – Танкистов – Первой Пятилетки – Марченко – Салютная – Комарова – Октябрьская – Бажова – Героев Танкограда – проспект Победы – Российская – Братьев Кашириных – Северная (поселок Шершни) – Гостевая – Худякова – Лесопарковая – проспект Ленина – Линейная – Самохина – Эльтонская 1–я – Зальцмана – Сергея Герасимова – Конструктора Духова – Мехколонна;

№ 91 ТК «Молния» – Энергетиков – Машиностроителей – Новороссийская – Гагарина – Копейское шоссе – Рождественского – проспект Ленина – Горького – проспект Победы – Российская – Новомеханическая – Каслинская – Комсомольский проспект – Чичерина – Салавата Юлаева – Рязанская – Шершневская – Городская – Градский прииск;

№ 91 Градский прииск – Городская – Шершневская – Рязанская – Салавата Юлаева – Чичерина – Комсомольский проспект – Свердловский проспект – проспект Победы – Кирова – Братьев Кашириных – Российская – проспект Победы – Горького – проспект Ленина – Рождественского – Копейское шоссе – Гагарина – Новороссийская – Машиностроителей – Энергетиков – ТК «Молния».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru