Магнитогорец решил спасти птенца, но тот намертво вцепился ему в руку

Магнитогорским врачам пришлось искать выход из нестандартной ситуации Фото: Олег УКЛАДОВ

В Магнитогорске сотрудникам Поисково-спасательной службы пришлось освобождать друг от друга молодого человека хищную птицу. Вечером 17 июня житель Магнитогорска заметил в траве птенца. Мужчина решил, что это потерявшийся детеныш, которого надо подобрать и напоить водой.

Но птица вцепилась в руку мужчины обеими лапами. Острые когти застряли глубоко под кожей. Пострадавший не сумел вытащить их самостоятельно и обратился в травмпункт.

Врачи тоже не смогли справиться с проблемой: перепуганный птенец не позволял до себя дотронуться. Медики попытались разыскать орнитолога, не преуспели и вызвали спасателей.

Спасатели с помощью двух пинцетов аккуратно извлекли каждый птичий коготок по очереди.

— Благодаря крайне осторожной и аккуратной спасательной операции никто из участников происшествия не пострадал, — сообщили в пресс-центре Поисково-спасательной службы.

Молодому человеку обработали раны, а освобожденного птенца отнесли в малолюдное место и выпустили на волю.

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