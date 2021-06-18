В Челябинске столкнулись две машины такси, одна из них опрокинулась

фото: агентство чрезвычайных новостей/vk.com

Серьезная авария произошла на пересечении улиц Мира и Румянцева в Металлургическом районе Челябинска. На регулируемом перекрестке столкнулись Skoda Rapid и KIA Rio. После удара KIA перевернулась на крышу.

— Врачи оказали помощь пассажиру KIA. Обстоятельства ДТП устанавливаются, — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД Челябинска.

По сообщениям очевидцев, обе попавшие в аварию машины — такси.

Напомним, смертельная авария произошла утром 18 июня в Магнитогорске. Водитель иномарки скончался после столкновения с деревом.

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