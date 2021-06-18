Стройка на берегу озера в Челябинской области обернулась уголовным делом и иском к мэрии на 8 млн

Прокуратура требует восстановить срубленные деревья и прекратить стройку на берегу озера. Фото: прокуратура Челябинской области / T-me.org

В Челябинской области уголовным делом о превышении должностных полномочий обернулась выдача разрешения на строительство помещения для яхт-клуба и снос деревьев на берегу озера Сунгуль. Иск на 8 млн. рублей к администрации Снежинска подала местная прокуратура. Надзорный орган усмотрел в действиях чиновниках ряд нарушений природоохранного законодательства.

Фото: прокуратура Челябинской области / T-me.org

Фото: прокуратура Челябинской области / T-me.org

— Установлено, что комитет по управлению имуществом Снежинска в 2018 году сдала в земельный участок в водоохранной зоне озера Сунгуль и дала разрешение на строительство там лодочной мастерской яхт-клуба, — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева. — После этого на участке было вырублено 249 кубических метров сосны, березы и осины, которые в последующем были проданы субарендатору участка.

Наталья Мамаева уточнила, что лесохозяйственным регламентом Снежинска леса, расположенные в квартале №70, относятся к защитным. Также они находятся в водоохраной зоне озера Сунгуль. Хозяйственная и иная деятельность там запрещена водным законодательством. Поэтому выдача разрешения на строительство и снос насаждений незаконны.

Фото: прокуратура Челябинской области / T-me.org

На местную мэрию уже подали в суд. В иске прокурором указано несколько требований.

Фото: прокуратура Челябинской области / T-me.org

— Прокурор требует признать постановления администрации незаконными, а сделку по заключению договора купли-продажи вырубленных деревьев субарендатору — недействительной, — перечислила Наталья Мамаева. — Также обязать администрацию привести участок в первоначальное состояние (снести постройку и восстановить деревья) и взыскать с администрации 8 094 059 рублей.

Фото: прокуратура Челябинской области / T-me.org

По ходатайству прокурора суд уже запретил субарендатору продолжать стройку или другие виды работ на участке.

По материалам прокурорской проверки следственным отделом города Касли возбуждено и расследуется уголовное дело о превышении должностных полномочий по части 1 статьи 286 УК РФ.

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