Ростехнадзор назвал причину взрыва на кислородной станции больницы №2 в Челябинске

Взрыв прогремел 31 октября 2020 года. Фото: Пожарный надзор по г. Челябинск

Взрыв на кислородной станции больницы №2 в Челябинске, которая до ЧП работала в качестве ковидного госпиталя, произошел из-за короткого замыкания во внутреннем помещении учреждения. Об этом в пятницу, 18 июня, сообщили Уральском Ростехнадзоре, подводя итоги технического расследования причин случившегося.

— Причиной пожара и последующего взрыва кислородного оборудования послужило возгорание горючих материалов во внутреннем помещении от теплового проявления электрического тока, возникшего вследствие аварийного режима работы электросети и нештатного электрооборудования, — рассказали в пресс-службе Уральского управления Ростехнадзора. — Это оборудование применялось для подогрева газификаторов, чтобы увеличить их производительность.

Расследование показало ряд нарушений требований закона в области промышленной безопасности. Среди них отсутствие проекта на монтаж кислородной станции, несоблюдение правил ее эксплуатации.

Опасный производственный объект, как уточнили в надзорном органе, не был зарегистрирован в соответствующем госреестре, лицензия на его эксплуатацию отсутствовала. Аттестации ответственных за контроль безопасной эксплуатации оборудования под давлением и проверки знаний персонала для допуска к работе с ним, по данным Ростехнадзора, тоже не было.

— За нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов по части 1 статьи 9.1 КоАП РФ в отношении ГКБ № 2 возбуждено административное производство, — добавили в пресс-службе уральского управления Ростехнадзора.

Взрыв произошел утром 31 октября на территории ГКБ№ 2, на базе которой работал ковидный госпиталь. Очевидцы сняли момент пожара и взрыва на видео. Пришлось эвакуировать всех пациентов — 158 больных. СК возбудил уголовное дело по статье «Халатность».

Мы собрали всю информацию о взрыве в больнице Челябинска 31 октября 2020. Материалы читайте по ссылке.

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