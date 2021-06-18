Скандальный ремонт у музея на набережной в Челябинске может обернуться уголовным делом

Эта фотография, размещенная в «Комсомолке», стала свидетельством о нарушении. Фото: Айвар Валеев

Челябинские антимонопольщики обнаружили нарушения в аукционе 2019 года по ремонту набережной реки Миасс возле Исторического музея в центре Челябинска. Как считают в УФАС, ремонт стоимостью 111,9 млн рублей начали еще до заключения контракта о его выполнении. Среди имеющихся в распоряжении Антимонопольной службы доказательств — документы о фактическом выполнении работ и фотоснимки, опубликованные «КП-Челябинск».

Решается вопрос о возбуждении административного дела в отношении объявившего аукцион Комитета дорожного хозяйства, подрядчика ООО «ЧелябинскСвязьИнвест» и субподрядчика ООО «УралДорСтрой».

В УФАС также обратятся к коллегам из правоохранительных органов с просьбой проверить, следует ли привлечь нарушителей к уголовной ответственности.

— Материалы дела в отношении Комитета дорожного хозяйства г. Челябинска, ООО «УралДорСтрой» и ООО «ЧелябинскСвязьИнвест» будут переданы должностному лицу Челябинского УФАС России для рассмотрения вопроса о возбуждении дел об административных правонарушениях, а также направлены в правоохранительные органы для рассмотрения вопроса о наличии в действиях должностных лиц составов преступлений в рамках Уголовного кодекса РФ, — рассказали в УФАС.

Как утверждают в УФАС, заказчиком после заключения контракта были оплачены уже ранее выполненные работы по ремонту набережной. До завершения аукциона подрядчик обустроил выравнивающие слои и начал выкладывать гранитные плиты. Комитет обеспечил возможность получения дохода конкретным хозяйствующим субъектам, что создало им преимущественные условия в возможности выполнения работ до объявления аукциона, ограничил доступ иным хозсубъектам к выполнению работ, — пояснили в пресс-службе регионального управления ФАС.

Суммарный доход участников антиконкурентного соглашения превысил 68 млн рублей.

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