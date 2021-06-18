Опрос: в Челябинске нашлось больше сторонников COVID-паспортов, чем в других городах-миллионниках

Постоянно носить с собой справку о вакцинации готовы менее четверти жителей Челябинска
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Идею ввести специальные документы, подтверждающие наличие прививки или антител к коронавирусу, поддержали 23% жителей Челябинска. Это показал соцопрос SuperJob.
Gротив такой инициативы каждый второй челябинец: среди горожан процент противников составляет 52%. 25% респондентов затруднились ответить.
— Среди жителей городов-миллионников чаще остальных поддерживают идею ввода ковид-паспортов для людей с антителами к коронавирусу или сделавших прививку в Омске и Челябинске. — сообщили в исследовательском центре SuperJob.
В соседнем Екатеринбурге отношение к спецпаспортам более настороженное: идею ввести их одобряют только 18% опрошенных.
Добавим, некоторые российские регионы уже делают шаги к введению документов, подтверждающих иммунный статус граждан. В Карелии на этой неделе решили создать паспорта коллективного иммунитета для организаций, в которых переболели или привились 60% сотрудников. Коронавирусные ограничения для таких предприятий будут минимальными. А В Башкортостане запретили гражданам без справки о вакцинации или тестировании на коронавирус посещать спортивные и культурные учреждения.
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