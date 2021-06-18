Онлайн-кинотеатр KION покажет сериал о чиновнице

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Онлайн-кинотеатр KION МТС Медиа покажет южноуральцам новый original-сериал «Чиновница». С 30 июня начнется еженедельный выход серий.

Арины Алферовой, роль которой играет Виктория Толстоганова. В ее жизни все складывается крайне удачно: хорошая квартира в центре, приличная иномарка, утренняя укладка в салоне каждый день, шопинг-туры в Москву по выходным. Солидная должность начальника финансового департамента, а также «спасибо за помощь» в конвертах с наличными позволяют с легкостью оплачивать все капризы. Взятки для Арины — в порядке вещей, но берет она их с умом, лишний раз страхуется от возможных рисков. Алферова является звеном коррупционном схемы, тем временем контрафактные лекарства распространяются по региону, но никто не бьет по этому поводу тревогу. Привычную череду событий прерывает судьбоносная трагедия, произошедшая в жизни Алферовой: ее мир рушится как замок из песка. Лишь сейчас она задумывается о рисках, с которыми сопряжена коррупционная составляющая ее работы. Вооружившись гневом, отчаянием и знаниями о том, как все действительно устроено изнутри, героиня Толстогановой решает бросить вызов системе и всей ее теневой структуре.

Авторы «Чиновницы» изучают внутренние мотивы и характеры людей, которые напрямую связаны с коррупцией. Сериал посвящен процессу пробуждения человечности и сознательности коррупционера, ранее беззаботно наслаждающегося беспроблемной жизнью. Главная героиня в один момент понимает, что у нее есть совесть и решает прислушаться к ней. «Чиновница» — еще и история о мести, а также о том, можно ли выйти все-таки сегодня выйти из системы или же она поглощает тебя целиком и безвозвратно.

Режиссером проекта выступила Оксана Карас, ее полнометражные фильмы («Хороший мальчик», «Выше неба», «Доктор Лиза») становились участниками и лауреатами как российских, так и международных кинофестивалей. Сценаристами стали Мария Меленевская и Денис Уточкин, ранее написавшие историю сериала «Обычная женщина» Бориса Хлебникова и Наталии Мещаниновой.

Игорь Мишин, генеральный директор МТС Медиа (KION), продюсер сериала:

— Этот сериал подтверждает выбранное нами позиционирование KION — «Смело, честно, необычно». Особенно для нас важно, что мы заходим на поляну таких смыслов с нашим стратегическим партнером — Первым каналом.

Оксана Карас, режиссер сериала:

— Я очень рада, что в итоге нашей главной героиней стала Вика Толстоганова. Она большая актриса, и я ее очень люблю. Вике надо было здорово работать над этой ролью — убрать волю, свою внутреннюю силу и даже интеллект, чтобы в первых сериях быть мягкой, ограниченной, но не лишенной своего женского обаяния. Это очень смелая актерская работа — играть априори отрицательного главного героя непросто, как будто не на что опереться. Но в сериале мы ищем причины, почему она стала такой. В начале фильма она обычная мещанка, с очень понятными земными ценностями. На наших глазах из инфантильной запутавшейся чиновницы Арина превращается во взрослого человека, берущего ответственность за свои поступки. Из обыкновенной взяточницы в нонконформиста.