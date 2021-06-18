Медики Челябинска стали активнее в интернете

По данным ВЦИОМ самый желаемый подарок россиян за последний год — здоровье себе, родным и всем людям. Накануне всероссийского дня медицинского работника специалисты МегаФона поделились данными обезличенной статистики Big Data о мобильной активности в лечебных учреждениях Челябинска.

Самый большой объем мобильного интернет-трафика зафиксирован в Областной клинической больнице №3, обладающей статусом скорой помощи. Количества трафика этого учреждения хватит, чтобы сделать 24 тысячи снимков МРТ в месяц или порядка 2,5 млн видеозвонков в мессенджере. Здесь же зафиксирована и наиболее высокая скорость передачи данных 62 МБ/сек. Но по голосовому общению «скорая помощь» уступает Клинике Южно-Уральского медуниверситета Минздрава России, где в среднем один абонент проговаривает 495 минут в месяц и это самое разговорчивое медицинское учреждение Южного Урала.

На втором месте по интернет-активности Челябинская областная клиническая больница. Сюда приезжают пациенты со всего региона, а штат медицинских работников превышает 2 тысячи человек. За сутки здесь загружают в сеть объем данных в 700 тысяч рентгеновских снимков или свыше 50 тысяч видеозвонков на скорости 56 МБ/сек. На телефонные переговоры уходит 10 тысяч часов в месяц.

Третью строчку рейтинга разделили Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии Челябинска и Магнитогорская кардиологическая поликлиника. В этих здравницах ежедневно мобильный интернет-трафик сравним с 2 тысячами КТ-снимков, на скорости 51 МБ/сек. А голосовой трафик — 9,5 тысяч часов ежемесячно.

— Чтобы наши абоненты-медики могли активно использовать мобильную связь: консультироваться online с коллегами из других регионов, собирать консилиумы, привлекая коллег из небольших населенных пунктов, что особенно важно, — мы постоянно расширяем покрытие в области, улучшаем качество связи. И благодаря таким изменениями суммарный объем онлайн-трафика всех учреждений медицинской сферы Южного Урала только с начала года вырос на 15%, — рассказала директор МегаФона в Челябинской области Анна Козлова.

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