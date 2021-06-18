Мэрия Челябинска озвучила результаты экспертизы по островкам безопасности на Комсомольском проспекте

Такие островки безопасности вызвали недоумение у горожан. Фото: Елена КОРОБКО

Вице-мэр по дорожному хозяйству и транспорту Челябинска Максим Куляшов сообщил о результатах экспертизы по проекту реконструкции Комсомольского проспекта. Во время пресс-конференции в холдинге «Гранада-пресс» он заявил, что независимый эксперт не нашел серьезных нарушений в ходе проверки.

— В целом все те технические решения, которые мы внедряли при ремонте Комсомольского проспекта, экспертом поддержаны. Высказан ряд замечаний. Замечания имеют точечный характер. Мы их отрабатываем, изучаем, — заявил Максим Куляшов. — Сегодня мы провели большое совместное совещание с подрядными организациями, с проектировщиками, с сотрудниками комитета дорожного хозяйства, с представителями организаций, которые эксплуатируют светофоры, знаки. Учли те замечания, которые нам выдал эксперт, обсудили. Ряд замечаний нам сделали специалисты министерства дорожного хозяйства. Те решения, которые приняты глобально, — островки, организация выделенных полос, устройство дополнительных знаков и светофоров над проезжей частью, были поддержаны. Детали мы дорабатываем с учетом мнения экспертов и коллег.

Напомним, что ремонт на Комсомольском проспекте должен закончиться к концу августа. Здесь должны появиться выделенные полосы для общественного транспорта, островки безопасности, светофоры над дорогой, карманы для парковок. Только работы уже вызвали недоумение у горожан, которых испугали суженные полосы и гигантские островки безопасности. Только после шумихи власти решили показать проект — разбираем его подробно.

Кстати, накануне автомобилист на Hyundai попал в ловушку на Комсомольском проспекте. Его машина провалилась левым передним колесом в открытый люк. Как сообщили очевидцы, он не был обозначен ни пластиковым блоком, ни каким-либо другим способом.

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