В Челябинской области сотруднице полиции дали условный срок за взятку от юриста

Также сотруднице полиции предстоит выплатить штраф Фото: Иван МАКЕЕВ

В Челябинской области магнитогорский суд вынес приговор в отношении бывшего замначальника структурного подразделения одного из районных отделов полиции города. Ее признали виновной по ч.3 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»). Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Как установили суд и следствие, в 2020 году обвиняемая получила взятку в 70 тыс. рублей от юриста. В обмен на эту сумму она должна была не проводить проверки в отношении мигрантов, которым его фирма помогала оформить документы для пребывания в России.

— Преступление выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ России, которые совместно с сотрудниками управления собственной безопасности ГУ МВД России по Челябинской области осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу, — сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Суд приговорил обвиняемую к двум годам лишения свободы условно и назначил штраф на сумму в 290 тыс. рублей. Что касается юриста, то он уголовного преследования за взятку не избежал. Суд уже рассматривает его дело.

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