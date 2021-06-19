«Узник» и «Зимняя ночь»: составлен рейтинг самых популярных стихов в челябинских колониях

Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Челябинской области

В исправительных учреждениях ГУФСИН России по Челябинской области в рамках акции «Твои друзья – книги» составили рейтинг стихов, которые являются самыми популярными у осужденных. Проведенный опрос показал, что среди поэтов они предпочитают читать произведения Александра Пушкина и Михаила Лермонтова. В топ-10 также попали Александр Блок и Сергей Есенин. Они занимают вторую и третью строчки в списке самых популярных среди осужденных стихов.

В рейтинге у осужденных женских исправительных учреждений лидируют произведения поэтессы Юлии Друниной и автора трех десятков поэтических книг, первостроителя Магнитки Бориса Ручьева. А замыкает рейтинг стихотворение Бориса Пастернака «Зимняя ночь».

— Среди осужденных чтение – одно из наиболее популярных занятий в свободное от учебы или работы время. Почитать понравившуюся книгу можно как в читальном зале библиотеки, так и взять с собой в отряд. На библиотечных полках представлена литература на любой вкус: отечественная и зарубежная классика, современная проза и поэзия, различные энциклопедии, – рассказал начальник отдела воспитательной и социальной работы с осужденными ГУФСИН области подполковник внутренней службы Сергей Третьяков.

Список любимых стихотворений осужденных Челябинской области

1. Александр Пушкин «Узник»;

2. Александр Блок «Одной тебе, тебе одной»;

3. Сергей Есенин «Черемуха»;

4. Марина Цветаева «Не хочу ни любви, ни почестей»;

5. Юлия Друнина «Любовь»;

6. Михаил Лермонтов «Смерть поэта»;

7. Анна Ахматова «Я научилась просто мудро жить»;

8. Борис Ручьев «Любовь»;

9. Сергей Есенин «Да! Теперь решено. Без возврата»;

10. Борис Пастернак «Зимняя ночь».

Акция «Твои друзья – книги», организованная ФСИН России, направлена на повышение культурного уровня осужденных, расширение их кругозора и популяризацию литературы. Напомним, что в прошлом году составлялся аналогичный рейтинг прозаических произведений, и тогда самым читаемым автором оказался Федор Достоевский.

Также в рамках акции в исправительных учреждениях области для осужденных организованы литературные вечера, посвященные писателям и поэтам, проводятся поэтические конкурсы. Но в местах лишения свободы не только любят и читают произведения поэтического творчества, многие осужденные сами становятся авторами стихов, которые могут составить целые сборники.

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