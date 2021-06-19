В Челябинской области локализовали лесной пожар, из-за которого перекрыли дороги

Фото: instagram.com/sergei_a_lavrov/

В Октябрьском районе Челябинской области локализовали крупный лесной пожар, из-за которого накануне были перекрыты автомобильные дороги. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

— Пожар локализован. Угроза населенным пунктам отсутствует. На месте продолжают работать наши силы и средства, — сообщили в чрезвычайном ведомстве.

После локализации пожара было снято также ограничение на движение автомобилей.

Напомним, лесной пожар в Октябрьском районе произошел вечером, 18 июня. Общая площадь возгорания составила почти 600 гектаров. На месте происшествия работали сотрудники МЧС и ГУ лесами. Для того чтобы предотвратить распространение огня, была проведена опашка территории.

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