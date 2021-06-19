Впервые за долгое время в Челябинской области за сутки COVID-19 заболели больше 100 человек

В регионе фиксируется рост заболеваний коронавирусом Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области фиксируется рост заболеваний COVID-19 среди населения. Впервые за долгое время число зараженных за сутки составило больше 100 человек.

По данным регионального Минздрава, за время пандемии коронавирус был выявлен у 64 713 южноуральцев. Всего за сутки зарегистрировано 101 новых случаев, школьников среди зараженных нет.

Больничные палаты покинули 106 пациентов, а с начала пандемии число выздоровевших от коронавируса составило 59 668 человек. Под присмотром врачей остаются 2 053 зараженных. За прошедшие сутки скончался один пациент, у которого был диагностирован COVID-19.

За время пандемии на коронавирус в Челябинской области протестировали 2,39 миллиона человек. За прошедшие сутки — 9 388 теста.

В последний раз число заболевших за сутки превышало за 100 человек 6 мая. Статистика: yandex.ru/covid19/stat

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru