Минобр Челябинской области назвал число школьников, сдавших ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов

Это уже вторая сдача экзаменов в условиях пандемии коронавируса
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Экзамены по русскому языку в Челябинской области сдавали более 14 тысяч школьников. Всего минимальную отметку для сдачи ЕГЭ преодолели 99,8% участников. В министерстве образования региона сообщили, что этот показатель является хорошим результатом для Южного Урала.
— 100 баллов получили 47 человек. Хочется также отметить, что после утверждения результатов по русскому, выявлены три выпускника из Челябинского, Троицкого и Магнитогорского городских округов, получивших 100 баллов по двум экзаменам, – рассказала начальник Управления общего образования Министерства образования и науки Челябинской области Елена Тюрина.
Отметим, что официальные результаты экзаменов должны объявить на следующей неделе во вторник, 22 июня. В случае несогласия с выставленными оценками обучающиеся могут обратиться с апелляцией в конфликтную комиссию ГИА-11.
Прием апелляций назначен на 23 и 24 июня. Он пройдет в электронном формате через сервис conflict.rcokio.ru. Заседания конфликтных комиссий Челябинской области по русскому языку состоятся не позднее 30 июня в режиме видеоконференцсвязи.
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