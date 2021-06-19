Минобр Челябинской области назвал число школьников, сдавших ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов

Это уже вторая сдача экзаменов в условиях пандемии коронавируса Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Экзамены по русскому языку в Челябинской области сдавали более 14 тысяч школьников. Всего минимальную отметку для сдачи ЕГЭ преодолели 99,8% участников. В министерстве образования региона сообщили, что этот показатель является хорошим результатом для Южного Урала.

— 100 баллов получили 47 человек. Хочется также отметить, что после утверждения результатов по русскому, выявлены три выпускника из Челябинского, Троицкого и Магнитогорского городских округов, получивших 100 баллов по двум экзаменам, – рассказала начальник Управления общего образования Министерства образования и науки Челябинской области Елена Тюрина.

Отметим, что официальные результаты экзаменов должны объявить на следующей неделе во вторник, 22 июня. В случае несогласия с выставленными оценками обучающиеся могут обратиться с апелляцией в конфликтную комиссию ГИА-11.

Прием апелляций назначен на 23 и 24 июня. Он пройдет в электронном формате через сервис conflict.rcokio.ru. Заседания конфликтных комиссий Челябинской области по русскому языку состоятся не позднее 30 июня в режиме видеоконференцсвязи.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru