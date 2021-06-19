Мэрия Челябинска собирается потратить 101 млн рублей на обслуживание праздничной иллюминации

Подрядчик должен будет также проводить демонтаж и монтаж декоративного освещения Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Мэрия Челябинска объявила аукцион на обслуживание праздничной иллюминации. Согласно данным на портале Госзакупок, начальная цена контракта составляет 101,5 млн рублей. Подрядчик должен будет не только отвечать за освещение, но и проводить ее установку и демонтаж.

— Осмотр объектов декоративно-светового оформления проводится один раз в неделю в темное время суток с момента включения уличного освещения для определения неработающих конструкций, — говорится в документации к госзакупке. — Один раз в неделю в дневное время для определения состояния креплений и внешнего вида, в течение трех суток после неблагоприятных погодных условий, а также в течение трех суток после проведения массовых мероприятий, утвержденных администрацией Челябинска.

В конкурсной документации также указано, какие именно объекты иллюминации следует разместить (в списке их 84). Так, самой дорогостоящей конструкцией является объемно-пространственная композиция «Арка», которую собираются сделать на Кировке перед Новым годом. Стоимость установки составляет 6,3 млн рублей, а демонтаж — 1,3 млн.

Фото: документация конкурса

Фото: документация конкурса

Напомним, в 2019 году мэрия Челябинска потратила на праздничную иллюминацию 600 млн рублей. Однако жители города раскритиковали результат работ из-за «кварцевых ламп» на главных улицах.

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