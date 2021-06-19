В ночном ДТП с участием легковушек в Челябинске пострадали два человека

Фото: скриншот с видео / камеры «Интерсвязи»

Авария с участием двух автомобилей в Челябинске произошла ночью в пятницу, 18 июня, на пересечении улиц Братьев Кашириных и Академика Королева. Момент ДТП попал на камеру видеонаблюдения. На кадрах видно, как Mazda поворачивает налево, а «восьмерка» тем временем двигается прямо. В результате происходит столкновение, в ходе которого отечественную легковушку уносит в сторону бордюра.

В ГУ МВД по Челябинской области сообщили, что авария произошла в 23:45.

— В результате ДТП пострадали водитель автомобиля ВАЗ — это мужчина, 1997 года рождения. Также травмы получила его пассажир — девушка, 2002 года рождения. Обоим было назначено амбулаторное лечение, — сообщили в пресс-службе ведомства.

25-летний водитель Mazda не пострадал.

По факту ДТП проводится проверка. Выясняются все обстоятельства и детали произошедшего.

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