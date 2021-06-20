В МЧС предупредили о надвигающемся на Челябинскую область штормовом ветре

При усилении ветра в МЧС рекомендуют ограничить выход из зданий. Фото: Олег УКЛАДОВ

В воскресенье, 20 июня, в отдельных районах Челябинской области ожидаются порывы ветра до 22 м/с. Об этом предупредили в пресс-службе ГУ МЧС по региону со ссылкой на прогноз синоптиков местного Гидрометцентра.

В регионе сегодня ожидается облачная погода с прояснениями. Местами кратковременные дожди, возможны грозы. Температура воздуха днем +21…+26 °С, на юге до +31°С.

В Челябинске воздух прогреется до +23… +25°С. Облачно с прояснениями, без существенных осадков. К вечеру похолодает, и ночью 21 июня столбики термометров опустятся до +9… +11°С. Днем воздух прогреется до +20…+22°С. Ветер северный 4-9 м/с, порывы которого местами будут достигать 14 м/с.

В Челябинской области в первый день рабочей недели существенных осадков не прогнозируют. Максимальная температура воздуха днем, по данным челябинского Гидрометцентра, достигнет +20…+25°С.

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