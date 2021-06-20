В Челябинской области от коронавируса умерли два человека

Два человека скончались от коронавируса за минувшие сутки. Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинской области за сутки зарегистрировали 103 новых случая коронавируса. Среди зараженных нет школьников. С начала пандемии число заболевших достигло 64 816. Об этом в воскресенье, 20 июня, сообщили в региональном Министерстве здравоохранения.

Скончались два человека. У них был диагностирован COVID-19.

Больничные палаты покинули 104 пациента, а с начала пандемии число выздоровевших от коронавируса составило 59 772 человека. Под присмотром врачей остаются 2 050 зараженных.

За время пандемии на коронавирус в Челябинской области протестировали 2,41 миллиона человек. За прошедшие сутки — 10 098 тестов.

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