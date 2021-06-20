В Челябинске ищут водителя Volvo, въехавшего в магазин «Красное&Белое»

Фото: Наш 11 округ | Центральный район | Челябинск / Vk.com

В Челябинске лихач на Volvo устроил ночное ДТП, въехав в крыльцо магазина «Красное&Белое» на улице Евтеева,1. Водитель скрылся с места аварии. Его личность устанавливают сотрудники ГИБДД.

Информация о случившемся появилась в социальных сетях. Очевидцы сообщили, что иномарка въехала в магазин в 0:25.

Фото: Наш 11 округ | Центральный район | Челябинск / Vk.com

— Предположительно пьяный водитель зажал тормоз перед поворотом, видимо шел с превышением, — написали в сообществе Центрального района во ВКонтакте. — Но в поворот вошел на заблокированных колесах. На юзе вынесло, столбик, газон, и «мордой» в «КБ».

Фото: Наш 11 округ | Центральный район | Челябинск / Vk.com

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области информацию о случившемся подтвердили.

— Неустановленный водитель автомобиля Volvo выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на крыльцо магазина, — сообщили в полицейском Главке. — Сотрудники ГИБДД в настоящее время устанавливают все обстоятельства аварии и ищут виновника ДТП. По предварительной информации, в результате аварии никто не пострадал.

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