На Южном Урале пока не планируют вводить дополнительные ограничения из-за ковида

Челябинские власти не пойдут по пути столичных в части ковидных ограничений. По крайней мере, пока. Запреты в правительстве региона готовы ужесточить, если ухудшится ситуация с заболеваемостью, а она на сегодня под контролем, пишет телеграм-канал «Челябушка». Фиксируется стабильно около сотни случаев в сутки. Единственный тревожный момент — рост заражений среди детей и молодежи, чего не наблюдалось при первой и второй волнах.

— Зря южноуральцы ждали от оперштаба резких маневров — планы на выпускные в силе, фудкорты и детские площадки доступны для посещения, как и кинозалы с установленной заполняемостью. Впрочем, расслабляться все-таки нельзя: воздушное сообщение между российскими городами никто не отменял, не исключено, что вирус снова начнут активно завозить в Челябинск из Питера и Москвы, — добавляют авторы «Челябушки». — Масочный режим, дистанция и вакцинация нам в помощь.