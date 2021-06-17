Южный Урал готовится к третьей волне коронавируса

Чувствуется приближение третьей волны ковида: южноуральские власти возобновили тематические брифинги, загородные лагеря перевели в формат обсервации, отменили фестиваль бардовской песни, подготовили коечный фонд. Признаком новой волны в оперштабе назвали изменение структуры заболеваемости — участились случаи заражения молодежи, растет число бессимптомных носителей вируса, сообщила вице-губернатор Ирина Гехт.

— С обязательной вакцинацией в нашем регионе решили притормозить, равно как и с тотальными ограничениями. И это несмотря на то, что с прививками не ладится даже у чиновников (охват составляет всего 40%). Пока применяются методы социально-экономического характера, — сообщает городской паблик «Челябушка». — Например, губернатор Алексей Текслер предложил давать каждому привитому по выходному дню, а также финансово замотивировать муниципалитеты с высокими темпами кампании и присвоить им статус зон, свободных от ковида.