Каждый второй челябинец считает начальника мягким и либеральным

Опрос показал, что не могут сосредоточиться на работе из-за излишнего контроля начальства. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Каждый второй работник в Челябинске считает своего начальника мягким и либеральным. Такие данные опроса жителей приводит портал SuperJob.

В опросе приняли участие свыше 10 тысяч представителей экономически активного населения. Вопросы задали имеющим опыт работы либо постоянную работу людям, из всех округов страны.

— Скорее строгим и авторитарным назвали своих руководителей ровно 30% челябинцев, а скорее мягкими или либеральными — 56%, — отмечают исследователи. — Оставшиеся 14% участников опроса в городе затруднились точно ответить, какой стиль управления преобладает у их начальника.

Большинство работников — 72% — уверены, что показывают отличные результаты в работе, когда руководитель их не контролирует. Слишком пристальное внимание начальника к рабочему процессу создает, по их наблюдениям, стрессовые ситуации и мешает сконцентрироваться на задачах.

Каждый пятый россиянин затруднился однозначно определить, когда он лучше работает, при наличии или отсутствии контроля, а оставшиеся 8% отмечают, что к результату приводит контроль руководителя на каждом этапе работы.

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