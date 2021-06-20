Вылетевший из Челябинска самолет до Симферополя на несколько часов задержали в Уфе

Самолет должен был прилететь в Крым утром 20 июня. Фото: Аэропорт Челябинск имени И.В. Курчатова / Vk.com

Самолет авиакомпании Nordwind Airlines, в воскресенье, 20 июня, вылетевший с опозданием из аэропорта Челябинск в Симферополь приземлился в Башкирии. Несколько часов рейс N4 157 проведет в Уфе, а в Крым прибудет на семь часов позже, чем планировалось.

Из Челябинска самолет должен был вылететь в 7:10, но вылет задержали, и только в 7:24 он поднялся в небо.

Самолет вылетел из Челябинска с задержкой в 24 минуты. Фото: скриншот онлайн-табло челябинского аэропорта

Затем он сделал несколько кругов в районе Тургояка, а в 9:15 приземлился в Башкирии.

В Уфе он приземлился в 9:15. Фото: скриншот онлайн-табло аэропорта Уфы

— По техническим причинам, — кратко комментируют в аэропорту Уфы.

По данным онлайн-табло аэропорта Симферополя, задержка рейса составит более семи часов. Рейс должен был прибыть в Крым в 8:35 по местному времени, но задержится до 15:43.

Борт задерживается на семь часов. Фото: скриншот онлайн-табло аэропорта Симферополя

КП-Челябинск направил запрос авиакомпании Nordwind Airlines с просьбой прокомментировать ситуацию. Как только ответ появится в распоряжении редакции, мы его опубликуем.

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