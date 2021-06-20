На строительном рынке в Челябинске произошел пожар

Пожар удалось оперативно локализовать. Фото: Yandex.ru/maps

На строительном рынке в Металлургическом районе Челябинска в воскресенье, 20 июня, произошел пожар. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, загорелся один из павильонов на Свердловском тракте, 1ж.

— Сообщение о возгорании небольшого павильона поступило в 14:15, в 14:40 пожар локализован и взят под контроль, угрозы распространения огня нет, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области. — В данный момент на месте работают три автоцистерны. По предварительным данным, людей внутри в момент ЧП не было.

Очевидцы сообщают, что в павильоне торговали котлами и каминами.

Причина возникновения пожара устанавливается.

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