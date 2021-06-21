«Люди сидят с вейпами и смотрят»: пожарная машина едва протиснулась через парковку, чтобы проехать в челябинский городской бор

Одному из пожарных пришлось выйти и помогать водителю Фото: кадр с видео

Сотрудникам МЧС пришлось в очередной раз продемонстрировать технику филигранного вождения при проезде через парковку к месту пожара. Челябинка Ксения поделилась видео, сделанным в воскресенье, 20 июня, возле памятника Курчатову.

Поезд в Городской бор был заставлен по обе стороны, пожарная машина едва-едва смогла протиснуться между ними, чтобы ненароком не поцарапать чей-нибудь автомобиль. Одному из пожарных пришлось выйти и подсказывать водителю, как ехать.

— Пожарная машине не могла проехать, а люди с вейпами сидят и смотрят, как спасатели мучаются, — возмущаются горожане.

Впрочем, парковка устроена так, что даже при желании автомобилисты не могут сдвинуться — они стоят у бордюра.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, пожарная машина ехала на вызов в поселок Шершневские каменные карьеры. К счастью, спасатели успели вовремя: распространение огня не допущено, никто не пострадал. Горела заброшенная постройка.

В МЧС отмечают: проблема проездов в городе стоит весьма остро, в том числе во дворах жилых домов. Жителей просят не ставить машины где попало и думать о том, сможет ли проехать пожарная техника, ведь иногда счет идет на секунды.

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