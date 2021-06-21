Депутат Госдумы Андрей Барышев вошел в команду «фермера-правдоруба»

Василий Мельниченко, лидер «Федерального сельсовета» и председатель успешного уральского предприятия СПК «Галкинское» имеет большой опыт работы в сельском хозяйстве и считает эту отрасль стратегически важной для страны. Мельниченко знает, как спасти российскую деревню от вымирания и имеет конкретный план действий по возрождению сельхозкооперации и развитию агропромышленного комплекса в целом.

Чтобы реализовать этот план «Федеральному сельсовету» нужны грамотные, опытные и неравнодушные представители на местах. Таким лидером в Челябинской области Мельниченко видит депутата Госдумы Андрея Барышева, который недавно был утвержден в качестве руководителя регионального отделения «Федерального сельсовета».

— Я пригласил в свою команду Андрея Барышева, поскольку увидел в нем бойца и лидера, опытного политика, смелого, честного и неординарного человека с активной гражданской позицией и искренним желанием изменить жизнь простого народа в лучшую сторону. Он не оторвался от земли и хорошо понимает проблемы отрасли. Надеюсь на плодотворное сотрудничество, — говорит Василий Мельниченко.

На самом деле, депутат Госдумы знает о проблемах сельского хозяйства не понаслышке. Андрей Барышев постоянно встречается с фермерами, которые просят помощи в решении вопросов, связанных с несовершенством законодательства. Результатом таких встреч становятся законопроекты, написанные в соавторстве с избирателями. Так, например, Барышевым был внесен законопроект о поддержке сельхозпроизводителей и снижении тарифов на электроэнергию. Также благодаря настойчивости народного избранника два года назад на региональном уровне был наконец-то принят закон об административных штрафах для нерадивых собственников бродячего скота.

Андрей Барышев намерен продолжить отстаивать интересы российского фермера и принять самое активное участие во всех программах «Федерального сельсовета».

Что касается лидера этого общественного движения, то Василий Мельниченко — личность легендарная. Уральский фермер прославился не только тем, что на одной из «прямых линий» задал президенту «неудобный вопрос», но и тем, что доносит свои мысли до высших эшелонов власти в понятной, доступной и порой оригинальной форме. Ему принадлежат такие афоризмы как: «В нашем селе крестьяне хранят деньги в воспоминаниях», «Если не сберегать людей на земле, то на пустую землю придут люди без земли», «Когда власть поворачивается к народу лицом, народ обычно кричит от ужаса», «Уровень бреда превысил уровень жизни в России».