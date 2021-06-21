Более 35 000 южноуральцев выбрали персональное банковское обслуживание СберПремьер

Свыше 35 тысяч клиентов Челябинского отделения Сбербанка пользуются сервисом персонального банковского обслуживания — СберПремьер. Специально выделенные зоны, в которых можно решать финансовые вопросы с комфортом и выгодой для себя и своей семьи, открыты в 11 офисах банка в Челябинской области.

В премиальных зонах Сбербанка клиентам доступен широкий набор привилегий. Это персональный клиентский менеджер, выделенная круглосуточная линия службы поддержки, а также уникальные предложения — выгодные курсы при покупке и продаже иностранной валюты, премиальные карты, высокая доходность вложений и др. В период отпускного сезона большим спросом пользуется пакет «Сбербанк Премьер». Он дает доступ в ВИП-залы аэропортов и выгодные условия страхования жизни и здоровья для членов всей семьи клиента банка.

Денис Чугунов, управляющий Челябинским отделением Сбербанка:

— Персональное банковское обслуживание СберПремьер — удобный сервис, который идеально подходит тем, кто ценит свое время и ресурсы. В пакет услуг входит личный юрист, медстраховка, доступ к онлайн-консультации с врачом и другие предложения. Наши клиенты могут воспользоваться расширенной линейкой продуктов с выгодными условиями, благодаря которой открываются дополнительные финансовые возможности, включая увеличенные ставки по вкладам. Персональное обслуживание стоит 2500 в месяц, но при выполнении нескольких условий предоставляется бесплатно.

С более подробной информацией об условиях обслуживания в зонах «Сбербанк Премьер» можно ознакомиться на официальном сайте банка sberbank.ru и в центрах персонального обслуживания по адресам:

1. г. Челябинск, ул Энтузиастов, 9а

2. г. Челябинск, Комсомольский пр-т, 70в

3. г. Челябинск, Комсомольский пр-т, 33

4. г. Челябинск, пр-т Ленина 26а, с 28.06 будет пр-т Ленина 38

5. г. Челябинск, ул Агалакова, 38

6. г. Челябинск, ул Калинина, 14

7. г. Челябинск, ул Бейвеля, 6

8. г. Миасс, ул. Романенко, 50а

9. г. Магнитогорск, пр-т Ленина,74а

10. г. Озероск, бул. Луначарского, 17а

11. г. Златоуст, пр-т им. Ю. А. Гагарина, 3-й м/р-н, 43

ООО СК «Сбербанк страхование жизни» — дочерняя компания Сбербанка, специализирующаяся на программах рискового, накопительного и инвестиционного страхования жизни. Входит в блок «Управление благосостоянием» Сбербанка.

ПАО Сбербанк (генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015).

Новости компаний.