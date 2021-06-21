Челябинские медики получили Благодарности депутата Государственной Думы

Народный избранник поблагодарил врачей, медицинских сестер, ветеранов отрасли за добросовестный труд, преданность своему делу, душевную щедрость и самоотдачу и пожелал всем представителям этой благородной профессии крепкого здоровья, семейного счастья, внимания и заботы близких.

Последние два года выдались особенно тяжелыми для южноуральских медработников, которым пришлось бороться с коварной болезнью. Благодаря их мужеству и самоотдаче были спасены тысячи человеческих жизней. В этой борьбе медикам помогали волонтеры и общественные организации. В прошлом году «Соцгород» принял активное участие в благотворительной акции, поддержав медучреждения необходимыми средствами защиты. Лидер «Соцгорода» Андрей Барышев выделил средства на изготовление пластиковых щитков для медицинского персонала, работающего в ковидных отделениях, также были организованы акции по доставке продуктов питания пенсионерам и малоимущим.