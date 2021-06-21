Выше 100 заболевших и минимальная смертность: статистика по коронавирусу в Челябинской области продолжает удивлять

Почти 60 тыс. южноуральцев переболели ковидом, но статистика новых заражений опять растет Фото: Кирилл САДЫКОВ

Количество новых зараженных коронавирусом в Челябинской области на утром понедельника, 21 июня, составило 103 человека. Всего за время пандемии в регионе подтверждено 64 919 случаев.

Выписанных меньше, чем новых зараженных — 101. Всего ковид победили 59 873 пациента. На лечении остаются 2051 человек.

— За прошедшие сутки умер 1 человек, от COVID-19. От других причин — 0 человек, — сообщили в пресс-службе минздрава Челябинской области.

По сравнению с прошлыми выходными, число привитых в мобильных пунктах вакцинации выросло почти в два раза: 1 786. На прошлой неделе, когда южноуральцы отдыхали три дня, было 971, еще неделей ранее — 1 089 привитых.

— Да, цифра подросла. Мы надеемся на сознательность. В целом, вакцинация у нас всегда проходила на хорошем уровне, рассчитаем не сбавлять темпы, а только наращивать их, — добавили в Минздраве.

Среди муниципалитетов самые активные в Челябинске (736 вакцинированных), далее идет Магнитогорск (631) и Миасс (127).

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