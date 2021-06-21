Челябинск
Еще
Радио
Челябинск
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье21 июня 2021 9:20

Выше 100 заболевших и минимальная смертность: статистика по коронавирусу в Челябинской области продолжает удивлять

Резко вырос спрос на вакцинацию в ТРК
Ирина ФАДЮШИНАИрина ФАДЮШИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Почти 60 тыс. южноуральцев переболели ковидом, но статистика новых заражений опять растет

Почти 60 тыс. южноуральцев переболели ковидом, но статистика новых заражений опять растет

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Количество новых зараженных коронавирусом в Челябинской области на утром понедельника, 21 июня, составило 103 человека. Всего за время пандемии в регионе подтверждено 64 919 случаев.

Выписанных меньше, чем новых зараженных — 101. Всего ковид победили 59 873 пациента. На лечении остаются 2051 человек.

— За прошедшие сутки умер 1 человек, от COVID-19. От других причин — 0 человек, — сообщили в пресс-службе минздрава Челябинской области.

По сравнению с прошлыми выходными, число привитых в мобильных пунктах вакцинации выросло почти в два раза: 1 786. На прошлой неделе, когда южноуральцы отдыхали три дня, было 971, еще неделей ранее — 1 089 привитых.

— Да, цифра подросла. Мы надеемся на сознательность. В целом, вакцинация у нас всегда проходила на хорошем уровне, рассчитаем не сбавлять темпы, а только наращивать их, — добавили в Минздраве.

Среди муниципалитетов самые активные в Челябинске (736 вакцинированных), далее идет Магнитогорск (631) и Миасс (127).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru