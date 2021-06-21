Женщину на SUP-борде унесло ветром на озере в Челябинской области

Модный спорт SUP-серфинг больше подойдет для спокойной погоды Фото: Андрей АБРАМОВ

На озере Увильды понадобилась помощь женщине-спортсменке, которая отважилась покататься на SUP-борде во время сильного ветра. ЧП произошло в минувшие выходные.

— Справится с течением и сильным ветром маленьким штатным веслом женщина не смогла физически. Ее на доске стало уносить все дальше и дальше от берега. О своей беде она смогла сообщить по телефону 112 и передать координаты, — рассказали в Поисково-спасательной службе Челябинской области.

Однако, прибывшие на лодке спасатели пострадавшую в обозначенном районе не обнаружили. В итоге женщину на доске прибило к берегу и ее смогли забрать родственники.

Спасатели советуют учитывать прогноз погоды и физические нагрузки, собираясь на активный отдых.

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