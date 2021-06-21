В Челябинске начали ремонт четырех трамвайных переездов

Движение трамваев не стали останавливать ради ремонта

Рабочие приступили к ремонту четырех трамвайных переездов в Челябинске. Это участки на перекрестках проспекта Победы и улицы Чичерина, улиц Российской и Карла Маркса, улиц Цвиллинга и Труда, а также проспекта Ленина и улицы Рождественского.

— Просим участников движения с пониманием отнестись к временным неудобствам и выбирать соответствующие маршруты объезда, — сказал замглавы города по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов.

Как уточнили в пресс-службе комитета дорожного хозяйства, на перекрестке проспекта Ленина и улицы Рождественского ремонт проводят в ночное время, начиная с 19 часов. Рабочие снимают старый асфальт, обустраивают временный переезд и готовят основание для нового дорожного покрытия.

На трех других перекрестках работают днем. Движению трамваев ремонт не препятствует, но проезд автомобилей выборочно ограничивают.

На участках Российской — Карла Маркса и Цвиллинга — Труда асфальтируют дорогу. На пересечении улицы Чичерина и проспекта Победы укладывают плитку.

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