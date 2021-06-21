Перформанс и классика жанра: в ТРК Челябинска выступят молодые актеры и известные исполнители

Галерея Паркер станем местом проведения театрального и фортепианного концерта. Фото Галерея Паркер.

Галерея Паркер, где выставляются работы именинных уральских художников и скульпторов, открылась в столице Южного Урала весной этого года. Со временем эта площадка (около 500 кв.м.) стала местом проведения различных творческих вечеров и концертов. Два из них в Галереи Паркер пройдут 23 и 24 июня.

23-го здесь пройдет плейбэк перформанс «Свобода» — это форма театральной импровизации, где зритель рассказывает свою историю, а актеры превращают ее в красивое художественное произведение, наполненное смыслом и чувствами.

Актеры, плейбэк-практики: Елена Алексеева, Ирина Налимова, Екатерина Юдина, Татьяна Богомолова, Ева Краснова, Андрей Колодкин, Ольга Иванова.

«Наш плейбэк театр молод, но стремителен... Уже два года мы играем ваши истории, возвращая их вам» — пишут о себе актеры. Начало в 19.00.

А 24 июня челябинцев и гостей города приглашают на концерт фортепианной музыки лауреата Международных конкурсов, доцента кафедры специального фортепиано Челябинского государственного института культуры Александра Чернова. Артист не только исполнит произведения западноевропейских и русских композиторов, но и расскажет об особенностях музыкальных произведений и обратит внимание слушателя на конкретные части композиций. Начало в 19.00 (стоимость билетов 350-400 рублей).

Галерея Паркет. Челябинск, ул. Цвиллинга 25, ТРК Куба, 2 этаж, тел.: +7(996)231-23-11, время работы: 15:00-21:00.

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