В Челябинской области незаконно вырубили лес на 9 млн рублей

Лес уничтожили на внушительной территории. Фото: СУ СК, УФСБ по Челябинской области

Работников Вишневогорского лесничества обвиняют в халатности, которая повлекла особо крупный ущерб.

Следователи считают, что лесники в 2020 году невнимательно следили за использованием природных ресурсов и не заметили незаконную добычу древесины. В результате в Каслинском районе вырубили множество деревьев.

— Ущерб, причиненный преступлением, составил более 9 млн рублей. Будут приняты меры по полному возмещению причиненного ущерба, — сообщили в пресс-службе СУ следственного комитета Челябинской области..

Сейчас расследование продолжается. Нерадивым лесникам, если их вину подтвердит суд, будут грозить исправительные работы, штрафы от 200 до 500 тысяч рублей с лишением права заниматься профессиональной деятельностью либо арест на срок до шести месяцев

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