В Челябинске машина после аварии вылетела на остановку общественного транспорта

Прохожих напугала внезапно покинувшая дорогу машина
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Машину после ДТП отбросило на тротуар рядом с остановкой «поселок Бабушкина» в Челябинске. Авария произошла в в 14:05 на улице Братьев Кашириных.
— По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota при совершении разворота и водитель автомобиля «Лада Приора» при движении в прямом направлении совершили столкновение, — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД Челябинска.
Несмотря на то, что «Приора» оказалась на тротуаре, никто из пешеходов не пострадал. Помощь на месте происшествия оказали 58-летней женщине, которая находилась за рулем Toyota.
Известно, что «Приорой» управлял 20-летний мужчина. Обстоятельства аварии выясняют сотрудники ГИБДД.
Фото: Василий Малышев
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