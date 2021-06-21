В Челябинске ПАЗик сбил велосипедиста на пешеходном переходе

Фото: crashautochel / Instagram.com

ДТП с пострадавшим произошло сегодня вечером, 21 июня, в Челябинске. Автобус ПАЗ сбил велосипедиста на пересечении улиц Героев Танкограда и Салютной. В ГУ МВД по Челябинской области информацию о произошедшем подтвердили.

— Авария зарегистрирована в 16:50. Произошло столкновение межу автобусом ПАЗ и велосипедистом на регулируемом пешеходном переходе. Пострадавшему понадобилась помощь врачей, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Сейчас выясняются все обстоятельства и причины аварии.

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