В ДТП с участием двух легковушек в Челябинске пострадала девушка

Фото: читательница КП-Челябинск

В Челябинске сегодня вечером, 21 июня, не перекресте Краснознаменной и проспекта Победы произошло ДТП с участием двух легковушек. На место происшествия вызвали скорую помощь. В ГУ МВД по Челябинской области рассказали подробности аварии.

— ДТП зарегистрировано в 17:05. Произошло столкновение между автомобилями Mazda и ВАЗ-2115, — сообщили в пресс-службе ведомства. — Водитель автомобиля Mazda – мужчина, 1981 года рождения. За рулем отечественной легковушки находился молодой человек 1996 года рождения.

По предварительным данным, помощь врачей понадобилась девушке, которая находилась в салоне отечественной легковушки. Сейчас выясняются все детали и причины произошедшего.

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