Выбросила деньги на ветер: в Челябинской области женщина купила авиабилеты на несуществующий рейс

Покупка билетов обошлась в 43 тыс. рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Челябинской области решила купить на официальном сайте одной из авиакомпаний билеты на самолет. Указала свои персональные данные, в том числе номер банковской карты и ее CCV-код. В итоге деньги списались, а вот билеты на указанную электронную почту не поступили.

Общая сумма потраченных средств составила 43 тыс. рублей. Женщина поняла, что ее обманули и обратилась за помощью в полицию.

— Сотрудниками полиции установлено, что сайт является фишинговым, то есть копией интернет-ресурса. Проводятся мероприятия, направленные на установление и задержание лиц, причастных к совершению противоправного деяния, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД По Челябинской области.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Виновным грозит до 5 лет лишения свободы в случае, если их найдут.

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