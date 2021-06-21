Следственный комитет начал проверку после нападения на врача в челябинской больнице

Фото: ГКБ 9 Челябинск / facebook.com
Сотрудники Следственного комитета организовали доследственную проверку после того, как в городской больнице №9 Челябинска 38-летний мужчина избил врача-травматолога.
— В настоящее время проводится комплекс проверочных действий по установлению обстоятельств произошедшего. Проведение проверки находится на контроле руководства следственного управления, — рассказал старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.
Напомним, инцидент произошел накануне утром, 20 июня. Житель Челябинска, который привез свою жену в больницу для госпитализации, устроил скандал и нанес удар в челюсть дежурному врачу. На место происшествия вызвали бойцов Росгвардии. Они задержали дебошира и передали его сотрудникам полиции.
О нападавшем известно, что он ранее был неоднократно судим, в том числе и за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
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