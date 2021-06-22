В Челябинской области начали отменять городские праздники из-за коронавируса

Власти в муниципалитетах начали отменять городские праздники. Фото: Город М/t.me

В Магнитогорске отменили масштабное празднование Дня города и Дня металлурга. Без гуляний останутся и жители Нязепетровска. Об этом сообщают городские власти.

— Ильменка, Бажовка, областной Сабантуй… Коронавирусные ограничения, вновь введенные из-за распространения инфекции, не пощадили любимые всеми праздники. Не стал исключением и наш День города. По рекомендации Роспотребнадзора праздник, который мы традиционно отмечаем в последнюю субботу июня, перенесен на неопределенный срок.

Как только условия позволят — мы его проведем, — сообщил глава Нязепетровского муниципального района Сергей Кравцов.

Он добавил, что люди расслабились, сняли маски перестали соблюдать минимальные меры безопасности.

— В результате — новая волна заболеваемости: сегодня коронавирусом болеет 90 жителей нашего района, половина из них — жители д. Ситцева. А ведь еще месяц назад наш район был территорией, свободной от ковида, — пишет Сергей Кравцов.

Власти Магнитогорска об отмене масштабных празднований сообщили в телеграм-канале.

— Решение принято в связи с риском распространения коронавирусной инфекции, — уточнили в мэрии.

В Челябинской области уже отменили Бушуевский фестиваль. Перенесли на следующий год Бажовский фестиваль, а Ильменский фестиваль бардовской песни проводится в онлайн-режиме.

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